شكرا لمتابعة خبر عن ‏"النمر" يوضح تأثير تناول سمن الغنم على القلب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): كشف الدكتور خالد النمر، أستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، عن تأثير تناول سمن الغنم على القلب. كشف الدكتور خالد النمر، أستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، عن تأثير تناول سمن الغنم على القلب. وقال " النمر ":" سمن الغنم مصدر جيد للطاقة في الشتاء ويعطي شعورًا بالشبع لفترة طويلة، كما كان يفعل أجدادنا ". وأضاف " النمر ":" يجب ألا يكون الشخص يعاني من ارتفاع الكولسترول/الدهون الثلاثية وليس لديه جلطات سابقه في القلب أو الدماغ. وكان " النمر " ذكر في تصريحات سابقة، أن هناك طريقة لتنظيف الشرايين من الكوليسترول، تتضمن المحافظة على صحة الشرايين بعدة خطوات تشمل: التحكم بالضغط، التحكم بالسكري، التحكم بالكوليسترول، عدم التدخين، مزاولة الرياضة، الابتعاد عن التوتر والقلق، الإكثار من الخضروات والفواكه.

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