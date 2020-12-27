شكرا لمتابعة خبر عن وزير الصحة يكشف عن نسبة غير متوقعة للمسجلين لأخذ اللقاح بعد تلقي ولي العهد لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، إن الساعة التي تلت نشر خبر تلقي سمو ولي العهد الجرعة الأولى من لقاح كورونا ‏ارتفع فيها معدل التسجيل لتلقي اللقاح خمسة أضعاف عن الساعات السابقة.‏

وأوضح أن عدد المطعَّمين ارتفع كذلك ثلاثة أضعاف المعدل اليومي، فيما وجّه ‏الشكر والامتنان لسموه على مبادرته المؤثرة، وحرصه، ومتابعته لتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد 19 التي تنفذها وزارة الصحة.

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