الكشف عن موعد استقبال الراغبين في تلقي لقاح كورونا بالشرقية

تبدأ وزارة الصحة، الاثنين، حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في المنطقة الشرقية.

وحسب قناة الإخبارية، فإن التطعيم بلقاح كورونا سيكون على مراحل: الأولى لمن هم فوق 65 عامًا وأصحاب الأمراض المزمنة، على أن تكون المرحلة الثانية لمن هم فوق الـ50 عامًا وأصحاب المرضى المزمنة، ثم تكون المرحلة الثالثة لكل المواطنين والمقيمين.

وأشارت إلى أن مركز التطعيم في الدمام، الذي جُهِّز لاستقبال الحالات يوم الاثنين، يحتوي على 80–100 عيادة، مؤكدةً أن وزارة الصحة ستفتتح عدة مواقع أخرى في المنطقة الشرقية تباعًا.

وأطلقت المملكة في 17 ديسمبر الجاري، حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد؛ حيث كان وزير الصحة من أوائل الذين حصلوا على اللقاح.

وتم إعطاء الأولوية في التلقيح لثلاث فئات، وفي طليعتها الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، بالإضافة إلى من يعاني أمراضًا مزمنة، ومن تتطلب طبيعة عملهم الوجود في الخطوط الأمامية لمواجهة الوباء، كالعاملين في القطاع الصحي.

ويتم تقديم الطلب للحصول على اللقاح المضاد لكوفيد–19 المجاني للمواطنين والمقيمين في المملكة إلكترونيًّا، ليتم بعد ذلك منح المتقدم رقمًا وموعدًا.

اقرأ أيضًا :

إحصائية مرض كورونا في السعودية

الصحة العالمية: جهود متسارعة للتوصل إلى لقاح لفيروس كورونا

الصين: لقاح فيروس كورونا في سبتمبر القادم