أمطار غزيرة مسبوقة برياح نشطة على 8 مناطق بالمملكة.. الأحد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار رعدية الأحد، تكون متوسطة إلى غزيرة مسبوقة برياح سطحية نشطه مثيرة للأتربة والغبار على بعض مناطق المملكة.

وقال المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة طقس الأحد، إن مناطق حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة تشمل السواحل من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق القصيم، الجوف الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، تتأثر بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مسبوقة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

وأشار إلى نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

وحول حالة البحر الأحمر، قال المركز الوطني للأرصاد، إن الرياح السطحية تكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-44 كم/ساعة، على الجزء الجنوبي وتكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعه14-38كم/ساعه على الجزء الشمالي والأوسط، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي.

أما عن الخليج العربي، فأكد مركز الأرصاد، أن الرياح السطحية تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقيه بسرعة 14-38 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الأحد على مدن ومناطق المملكة:

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