«مرور الجوف» تعلن ضبط مفحط سكاكا

عرَّض حياته وحياة الآخرين للخطر..

أعلنت الإدارة العامة للمرور بمنطقة الجوف ضبط قائد المركبة الذي مارس التفحيط في حي الفيصلية بسكاكا، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر. وأكدت «مرور الجوف» أنه سيتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور اقرأ أيضًا: «المرور» يكشف حقيقة تقديم خدمات عن طريق وسطاء

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