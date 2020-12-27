القنصل الأمريكي بالظهران تبدي إعجابها بالعلا: يعجز التعبير عن وصف الطبيعة الساحرة

توجَّهت بالشكر إلى أهل الشمال
أبدت القنصل العام الأمريكي في الظهران، نيكول مانز–بعزاوي، إعجابها بطبيعة العلا الساحرة.
ودعت القنصل العام الأمريكي في الظهران، مواطنيها الأمريكيين إلى زيارة الأماكن السعودية المتنوعة، ونشرت صورًا لبعض جبال العلا، مشيدةً بجمالها الباهر.
وقالت في مقطع فيديو بثته القنصلية الأمريكية في الظهران: «كم يعجز التعبير في وصف الطبيعة الساحرة والتاريخ في محافظة العلا ومدائن صالح.. يا أهل الشمال، شكرًا على كرمكم».
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