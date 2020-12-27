12 دولة أصيبت بالسلالة الجديدة من الفيروس

بدأت السلالة الجديدة من COVID-19 التي ظهرت أول مرة في بريطانيا، وتسببت في عزلها من 35 دولة في الانتشار بشكل كبير، حتى وصلت إلى 12 دولة، ووفقا للعديد من الدراسات، تعتبر هذه السلالة أكثر عدوى من الأصلية، لكن لا يوجد دليل في هذه المرحلة على أنها تسبب أشكالا أكثر خطورة من المرض. ومن الدول التي أصيبت بها: بريطانيا 19 ديسمبر هولندا 20 ديسمبر أستراليا 20 ديسمبر إيطاليا 20 ديسمبر الدنمارك 20 ديسمبر جنوب إفريقيا 20 ديسمبر اليابان 26 ديسمبر فرنسا 25 ديسمبر إسبانيا 26 ديسمبر لبنان 25 ديسمبر ألمانيا 24 ديسمبر السويد 26 ديسمبر



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