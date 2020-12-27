العروض الحية ممنوعة 3 أيام في المطاعم

أبلغت الهيئة العامة للترفية جميع المرخصين للعروض الحية في المطاعم والمقاهي، أنها قررت منع إقامة أي عروض جية لمدة 3 أيام تبدأ من بداية يوم الخميس المقبل وحتى نهاية السبت 02/01/2021.

إجراءات احترازية

قالت الهيئة في سياق تعميم للمرخصين: «إشارة إلى التنسيق مع الجهات المختصة بشأن الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات المعتمدة للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19 وحرصا على السلامة العامة، فإنه يمنع منعا باتا إقامة أي عروض حية لمدة 3 أيام تبدأ من بداية يوم الخميس الموافق 31/12/2020، وحتى نهاية يوم السبت 02/01/2021. وبذلك، فإن يوم الأربعاء 30/12/2020 يعتبر آخر يوم لإقامة أي عروض حية».

إعادة التقديم

أضافت الهيئة: «تم إجراء التعديلات اللازمة على التصاريح السارية للعروض الحية في المطاعم والمقاهي وفقا لذلك لتنتهي بتاريخ 30/12/2020، وبإمكان المرخصين إعادة التقديم على طلبات تصاريح العروض بعد انتهاء الفترة المشار إليها أعلاه، آملين منكم التعاون بالالتزام التام بما ورد في هذا التعميم».

ضوابط العروض

شددت الهيئة على أنه في حال تم رصد أي مخالفة أو عدم الالتزام لما تم ذكره أو لأي من أنظمة الهيئة وضوابط العروض الحية في المطاعم والمقاهي، فإن الهيئة ستتخذ كافة الإجراءات النظامية حيال ذلك.

خدمة ترفيهية

يأتي تعميم الهيئة العامة للترفيه قبل يومين من إعلانها عن خدمة العروض الترفيهية الحية التي تهدف للتسلية والمقامة في المطاعم والمقاهي وتشمل: العروض الموسيقية كالعزف على الآلات، أو العروض الغنائية، أو عروض الكوميديا الارتجالية (ستاند أب كوميدي)، ودعت إلى التقديم للحصول على الترخيص الخاص بالخدمة وحددت متطلبات الخدمة بأن تكون المنشأة مسجلة في بوابة الخدمات الإلكتروني، وأن تكون جميع المستندات الخاصة بالمنشأة سارية المفعول.

عزف منفرد

أعلنت الهيئة عن البروتوكولات الصحية الخاصة بالعروض الحية في المطاعم والمقاهي، والتي اشتملت أن يكون العزف الحي المنفرد على آلة وترية فقط، إضافة إلى اشتراط تخصيص مكان للعازف، مع ضمان توفير مسافة مترين على الأقل بين منطقة العازف والزوار والعاملين، كما شددت الهيئة على إلزام مقدمي العروض بلبس الكمامة طوال فترة التواجد في الموقع، في حين منعت تقديم العروض الغنائية والكوميديا الارتجالية خلال الفترة القادمة وحتى إشعارٍ آخر، مع التأكيد على ضرورة الحصول على تصريح قبل تقديم أي عروض.

وجاءت هذه الاشتراطات استكمالاً للدليل الإرشادي لعودة الأنشطة الترفيهية، والذي نشرته الهيئة في وقت سابق، واشتمل على بروتوكولات مدن الملاهي والمراكز الترفيهية وبروتوكولات إقامة الفعاليات والتي تتماشى مع خطة العودة بحذر.

من بروتوكولات المراكز الترفيهية

التوعية الصحية

التباعد الجسدي

المدة الزمنية للمخالطة

البعد التنظيمي والوقائي

أبرز شروط منح التصاريح للعروض الحية

أن تكون المنشأة مسجلة في بوابة الخدمات الإلكترونية

جميع مستندات المنشأة سارية المفعول

التقدم بطلب التراخيص عبر بوابة الترفيه