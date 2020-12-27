حجز عربات الحرم

أوضح مدير إدارة خدمات النقل بالمسجد الحرام فهد المالكي، أن تطبيق تنقل يهدف إلى خدمة ضيوف الرحمن وتسخير أحدث الطرق التقنية لذلك، ويعمل على تسهيل جميع إجراءات حجز العربات من عملية شراء التذاكر أو الحجز المسبق لخدمة العربات الكهربائية لتقليل التزاحم عند نقاط البيع والتسليم، ما يحقق التباعد الآمن بين قاصدي بيت الله من المعتمرين والزوار، مؤكداً أن الخدمات المقدمة في التطبيق هي: (عمرة كاملة، طواف فقط، سعي فقط، خدمة السائق مجانية، خدمة ذوي الاحتياجات مجانية).
وبلغ عدد المستفيدين من التطبيق منذ عودة العمرة والزيارة للمسجد الحرام أكثر من 15 ألف مستفيد.
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