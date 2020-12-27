الحالة المطرية مستمرة وتنبيهات لـ7 مناطق

حذر المركز الوطني للأرصاد من استمرار حالة هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة والتي بدأت الجمعة وتنتهي غدا الإثنين، وشمل التنبيه مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وحائل والقصيم والشمالية وتبوك. كما أصدر المركز 6 تنبيهات جوية خلال الـ48 ساعة الماضية شملت مناطق تبوك والقصيم ومكة المكرمة والجوف. تنبيهات متقدمة 01 تبوك الوجه - أملج - ضباء أمطار رعدية - نشاط في الرياح السطحية 02 القصيم 03 مكة المكرمة الجموم - العاصمة المقدسة - الكامل - خليص أمطار متوسطة إلى غزيرة 04 الجوف دومة الجندل - سكاكا رياح نشطة - سحب رعدية البكيرية - الرس - الشماسية - المذنب - النبهانية - بريدة - رياض الخبراء رياح نشطة - سحب رعدية



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