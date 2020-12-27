التدريب المهني بالمجاردة 15 عاما من السحب والاستكمال

وتقدر تكاليف مشاريع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمجاردة بأكثر من 300 مليون ريال.
نسبة الإنجاز
أوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني فهد العتيبي، أنه بخصوص مشروع الكلية التقنية للبنات بالمجاردة، فتم سحب المشروع من المقاول السابق بسبب تعثره في الإنجاز، وتمت ترسية المشروع على مقاول جديد، بحسب الإجراءات النظامية ليبدأ التنفيذ قريباً.
وحول المعهد الصناعي الثانوي، أكد العتيبي أن هناك تأخرا من قبل المقاول، ويجري العمل على معالجة الوضع، وسوف يتم استكمال الإجراءات النظامية بحقه، وعن مشروع الكلية التقنية للبنين، أشار إلى أنه سوف يتم استكمال طرح المشروع للأعمال المتبقية فيه بالتنسيق مع الجهات المعنية.
بارق والعرضيات
ينشد أكثر من 900 طالب وطالبة من خريجي المرحلة الثانوية سنويا من أبناء محافظة المجاردة ومراكزها التدريب التقني والمهني للانخراط في معاهدها وكلياتها ومواصلة تعليمهم، ويشاركهم في ذلك خريجو مدارس محافظتي بارق والعرضيات الذين ينتظرون إنجاز مشاريع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في محافظة المجاردة.
في عام 1432 وجه أمير منطقة عسير بإيجاد حل عاجل يضمن سرعة تنفيذ مشروع المعهد المهني المتعثر بمحافظة المجاردة منذ 6 سنوات، وأمر في خطاب عاجل إلى رئيس مجلس التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير برفع تقرير عاجل له يتضمن الحلول المقترحة لتنفيذ المشروع المتعثر، فيما تم تزويد محافظ المجاردة بنسخة من الخطاب للمتابعة والإفادة بما تم.
جاء ذلك عقب المطالبات التي رفعها مشايخ وأهالي محافظة المجاردة لتنفيذ المشروع الذي سلم موقعه لفرع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير، وحينها أكد رئيس مجلس التدريب المهني والتقني بعسير (آنذاك) الدكتور عبدالله آل مرزوق، أن المشروع متعثر فعلاً، لافتاً إلى أنه سبق منح المقاول مهلة أكثر من مرة، ولم يكمل المشروع، الذي سيسحب منه على الرغم من أن ذلك سيزيد من تأخر التنفيذ، إلا أنه يعد حلاً مطروحاً بحسب قوله. ووعد بزيارة الموقع للوقوف على المشروع. وذهب المرزوقي وتعاقب الأعوام والمسؤولون وحتى الوزراء وبقي المشروع متعثرا.
ردود على مدى سنوات
2017
الكلية التقنية للبنين
تم تعزيز البنود المالية في 2016، ووجه المقاول باستئناف العمل
الكلية التقنية للبنات
ضعف في بعض جوانب أداء المقاول
المعهد الصناعي الثانوي
تأخر المقاول في تنفيذ المشروع
2018
الكلية التقنية للبنين
تم إيقاف المشروع بعد سحب التكاليف
المعهد الصناعي
نسبة الإنجاز 75 % والمقاول متأخر
كلية البنات
تعثر المقاول في التنفيذ وسحب منه
2019
الكلية التقنية للبنات
سحب من المقاول وطرحت الأعمال المتبقية في منافسة
المعهد الصناعي الثانوي
تعثر المقاول واتخذت الإجراءات النظامية
الكلية التقنية
جارٍ تنفيذ المشروع
حلول مقترحة
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