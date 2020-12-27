استمرار الاختبارات وتحذير من المخدرات الإلكترونية

يواصل طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية أداء اختباراتهم، خلال الأسبوع الجاري، بعد أن أنهى طلاب وطالبات الابتدائية اختباراتهم نهاية الأسبوع المنصرم، وسط تحذيرات من ترويج المخدرات والحبوب المنشطة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الإخصائي النفسي وتأهيل مرضى الإدمان مشعل الحارثي: إن المروجين يستغلون فترة الاختبار لاستهداف بعض الطلاب والطالبات بسمومهم، منبها الطلاب والطالبات من الاستدارج الذي يمارسه مروجوها بادعائهم أن الحبوب المنشطة مفيدة في المذاكرة، لافتاً أن ذلك غير صحيح بل إن المخدرات حولت الكثير من الأشخاص الذين كانوا ناجحين في حياتهم إلى بقايا أشخاص هامشيين وإلى النقيض من النجاح والاستقرار الذي كانوا عليه قبل الإدمان.

أوهام ومعتقدات

أكد الحارثي، أن المخدرات ليست مقياسا للنجاح بل دمار للعقل والجهاز العصبي وتحول الشخص فيما بعد إلى مدمن يصعب علاجه، لافتاً إلى أهمية تنبه الطلاب والطالبات لهذا الأمر، ونصحهم بالمذاكرة بشكل طبيعي وبالقدر الذي يستطيع الطالب والطالبة استيعابه ووفق قدرته وجهده البدني وألا ينجرف خلف هذه الأوهام والمعتقدات الخاطئة.

وأضاف الحارثي أنه خلال فترة الاختبارات يجب أن تهتم الأسر بتهيئة المكان المناسب والجو المريح لأبنائهم بعيداً عن المشتتات والمشاكل الأسرية، وكذلك عدم الضغط عليهم بالمذاكرة كل الوقت بل يجب أن تكون هناك فترة للراحة والخروج من جو التوتر والمذاكرة المستمرة، كما يجب استخدام الجانب النفسي وتعزيزهم بالعبارات الإيجابية وتشجيعهم على الجد والاجتهاد وتجنّب العبارات المحبطة التي لن تجدي نفعاً بل لها تأثيرات نفسية وسلوكية محبطة للطلاب والطالبات.

حرص المعلمين

تستمر الاختبارات حتى الثلاثاء لبعض صفوف المرحلة الثانوية، في أول تجربة للاختبار عن بعد، حيث لم تواجه المدارس أي خلل في دخول الطلاب والطالبات على روابط الاختبارات المرسلة لهم من معلميهم ومعلماتهم إلكترونياً خلال الأسبوع الأول.

وحرص المعلمون والمعلمات على الدخول لـ«قاعات الامتحان الافتراضية» الإلكترونية قبل وقت طويل من موعد الاختبارات وذلك للتأكد من دخول جميع الطلاب والطالبات واستعدادهم للاختبار، وفي حال تأخر بعضهم يقومون بإرسال رسائل تذكيرية عبر روابط إلكترونية في تطبيق «التيمز» ومنصة «مدرستي» لتنبيه الطلاب باقتراب وقت الاختبار، وحال عدم تجاوبهم مع الرسائل والدعوات المرسلة للدخول، أو عند تأخرهم عن الانضمام الإلكتروني للاختبار يقوم المعلمون بإشعار إدارة المدارس الذين يتواصلون هاتفياً مع أولياء أمورهم ويذكرونهم بموعد اختبار أبنائهم.

دورات تدريبية

ينظم العديد من المعلمين والمعلمات دورات تدريبية للطلاب على كيفية الدخول على روابط الاختبار وحل الأسئلة، ومساعدتهم في حل المشاكل التقنية التي قد يواجهونها قبل وأثناء وبعد انتهاء زمن الاختبار والتأكد من إرسال حلولهم بنجاح، في مشهد يجد تقديراً أسرياً وتعليمياً للجهود الكبيرة التي يبذلها المعلمون والمعلمات في هذا الجانب، خاصة أن الكثير من هذه الأعمال تطوعية.

نصائح للأسر خلال الاختبارات

تهيئة المكان المناسب والجو المريح

البعد عن المشتتات والمشاكل الأسرية

عدم الضغط على الأبناء بالمذاكرة كل الوقت

تخصيص فترة للراحة والخروج من التوتر

تشجيع الأبناء بالعبارات الإيجابية

تجنّب العبارات المحبطة