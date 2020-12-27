السعودية اليوم / تونس تسجل 1652 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 12 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واس

سجلت تونس خلال الـ24 ساعة الماضية, 1652 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 130,230 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 4,426 وفاة.

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00:26ت م

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تونس 12 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واسسجلت تونس خلال الـ24 ساعة الماضية, 1652 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، و 41 حالة وفاة.وأوضحت الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 130,230 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 4,426 وفاة.// انتهى //00:26ت م0113

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