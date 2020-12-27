السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 146,512 إصابة مؤكدة و 1,692 حالة وفاة بفيروس كورونا



واشنطن 11 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 26 ديسمبر 2020 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 146,512 إصابة مؤكدة و 1,692 حالة وفاة نتيجة فيروس

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 18,730,806 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 329,592 حالة وفاة.

// انتهى //

23:14ت م

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واشنطن 11 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 26 ديسمبر 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 146,512 إصابة مؤكدة و 1,692 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 18,730,806 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 329,592 حالة وفاة.// انتهى //23:14ت م0108

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