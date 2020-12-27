السعودية اليوم / الكويت تسجل 172 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الكويت 11 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 26 ديسمبر 2020 م واس

سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية 172 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الصحة الكويتية أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 149449حالة في حين بلغ عدد الوفيات المسجلة حتى اليوم 929 حالة.

// انتهى //

22:25ت م

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الكويت 11 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 26 ديسمبر 2020 م واسسجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية 172 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و3 حالات وفاة.وأوضحت الصحة الكويتية أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 149449حالة في حين بلغ عدد الوفيات المسجلة حتى اليوم 929 حالة.// انتهى //22:25ت م0102

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