السعودية اليوم / وفاة 20 طبيبًا نيجيريًا خلال أسبوع جراء الإصابة بفيروس كورونا



أبوجا 11 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 26 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت الجمعية الطبية النيجيرية عن وفاة ما لا يقل عن 20 طبيبًا نيجيريًا خلال أسبوع، بسبب الإصابة بفيروس

وأفاد رئيس الجمعية الطبية النيجيرية، أنيما أمودو، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن العاملين في القطاع الصحي فقدوا عددًا كبيرًا من زملائهم، وخلال الأسبوع الماضي فقط، فقدنا ما لا يقل عن 20 طبيبًا.

يشار إلى أن نيجيريا سجلت 1242 حالة وفاة و81 ألفا و963 إصابة بفيروس كورونا المستجد منذ ظهور أول حالة إصابة بالبلاد في مارس الماضي، وفقا للإحصائيات الصادرة عن مركز مكافحة الأمراض النيجيري.

// انتهى //

22:15ت م

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أبوجا 11 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 26 ديسمبر 2020 م واسأعلنت الجمعية الطبية النيجيرية عن وفاة ما لا يقل عن 20 طبيبًا نيجيريًا خلال أسبوع، بسبب الإصابة بفيروس كورونا وأفاد رئيس الجمعية الطبية النيجيرية، أنيما أمودو، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن العاملين في القطاع الصحي فقدوا عددًا كبيرًا من زملائهم، وخلال الأسبوع الماضي فقط، فقدنا ما لا يقل عن 20 طبيبًا.يشار إلى أن نيجيريا سجلت 1242 حالة وفاة و81 ألفا و963 إصابة بفيروس كورونا المستجد منذ ظهور أول حالة إصابة بالبلاد في مارس الماضي، وفقا للإحصائيات الصادرة عن مركز مكافحة الأمراض النيجيري.// انتهى //22:15ت م0100

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