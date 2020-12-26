شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار الأمطار الرعدية على المدينة حتى صباح الأحد والان نبدء بالتفاصيل

حذر الدفاع المدني من استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية على منطقة المدينة المنورة. وقال عبر "تويتر": "‏تنبيه متقدم من الأرصاد عن استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية على منطقة المدينة المنورة يشمل (الحناكية، العيص، المدينة المنورة، بدر، خيبر، وادي الفرع ) حتى الساعة 4 صباحاً من يوم اليوم الأحد".

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