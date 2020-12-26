شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تكشف تطورات السلالة المتحورة لكورونا.. اليوم والان نبدء بالتفاصيل
تكشف وزارة الصحة، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، مستجدات لقاحات كورونا وآليات التسجيل، كما تستعرض الأوضاع العالمية وتطورات التحور.
وقال متحدث الوزارة، الدكتور محمد خالد العبد العالي، إن المؤتمر يتناول مؤشرات ومنحنيات الإصابات والحالات الحرجة والوفيات، كما يتم الرد على الشائعات المتداولة.
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