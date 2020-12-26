شكرا لقرائتكم خبر عن «العساف» يتلقى الجرعة الأولى من ‎لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

تلقى ‏وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم العساف، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد-19). يأتي ذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.

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