- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. إصابات فيروس كورونا تواصل الانخفاض والان مع التفاصيل
السبت 26 ديسمبر 2020
واصلت أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، التراجع في المملكة العربية السعودية، مسجلة 163 إصابة السبت، بعد أن سجلت الجمعة 178 حالة .
وأعلنت وزارة الصحة السعودية في بيان لها، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة إلى 362 ألفاً و66 حالة مؤكدة.
وأعلنت الوزارة تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 6176 حالة وفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية.. إصابات فيروس كورونا تواصل الانخفاض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.