السعودية | إقامة شوطي المفاريد غداً للوني “الحمر” و” الشقح ” بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

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يُقام غدًا في النسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، شوط المفاريد للون “الحمر”، بمشاركة 11 مفرودة، تعود ملكية ثلاثٍ منها لأسماء كويتية، وثمانٍ لسعوديين.

وضمَّت قائمة المتأهِّلين للتحكيم النهائي في لون الحمر : عبدالمحسن الراجحي بـ”مفرودتين”، وذعار القحطاني “مفرودتين”، عبدالله النتيفات، مفلح بن محمد الدوسري، نشمي بن مسعود المطيري، زياد بن ظافر القحطاني، والثلاثي الكويتي شلويح بن سطام المطيري، عبدالله بن جابر المري، محمد بن فالح الهاجري.

كما يُقام غداً شوط “مفاريد” للون “الشقح”،الذي ستكون المنافسة فيه سعودية خالصة، من خلال 12 مفرودة تعود ملكيتها لـ11 سعوديًّا ،هم: هادي بن عبدالله الدوسري بـ”مفرودتين”، تركي بن أحمد الشرافي، عبدالله بن حبابي الدوسري، عبدالله بن محمد الدوسري، فهد بن جارالله القحطاني، محمد بن مسعود اليامي، مرزوق بن راضي الشمري، سعد بن فارس النفيعي، جدعان بن مسلم السبيعي، محمد بن مناحي الدوسري، راجح بن فهد القحطاني.