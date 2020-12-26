شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير محمد بن سلمان.. القائد القدوة والان نبدء بالتفاصيل

ما إن تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الجرعة الأولى من لقاح كورونا، أمس، ارتفع معدل عدد المسجلين على قوائم الراغبين لخمسة أضعاف في تلقي اللقاح كورونا، كما ارتفع الإقبال على مراكز التطعيم ثلاث أضعاف المعدل اليومي، الأمر الذي يعكس ثقة السعوديين والمقيمين على أراضي المملكة بسمو ولي العهد وقيادته الحكيمة لهذه الأزمة حتى قبل نشوءها.

ونبعت بادرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بتلقي لقاح كورونا عن حرصه الشديد وإيمانه القوي بأهمية تطمين الشعب على سلامة ومأمونية اللقاح، وهو ما انعكس بشكل ملفت على عمليات التسجيل الكبيرة التي تلت تلك البادرة.

وأراد سمو ولي العهد، أن يُرسل رسالة مباشر لعموم المواطنين والمقيمين بأنه يثق ثقة كبيرة في القطاعين الصحي والدوائي في المملكة وبالخيارات التي قدموها ويقدمونها في إطار العمل الخاص بتحصين الناس من كورونا باللقاحات الأكثر مأمونية وفاعلية.

وجاءت النتائج الكبيرة التي تحققت في أعقاب بادرة سمو ولي العهد بتلقي الجرعة الأولى للقاح كورونا، ترجمة عملية لحرصه الكبير ومتابعته المستمرة لتوفير اللقاحات لعموم المواطنين والمقيمين في إطار جهود احتواء جائحة فيروس كورونا.

وتؤكد الاستجابة الشعبية الكبيرة لتلقي لقاح كورونا بعد بادرة سمو ولي العهد، بما لا يدع مجالًا للشك على قوة تأثير شخصية الأمير محمد بن سلمان كقائد ملهم مُحب لشعبه والقاطنين على أرض المملكة، وحرصه على بذل كل الأسباب التي ترفع من مستويات القناعة تجاه القرارات المتعلقة بالصحة العامة.