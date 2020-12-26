الأرصاد تتوقع: أمطار غزيرة ورياح نشطة على 4 مناطق.. غدًا

2020-12-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مسبوقة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، تشمل السواحل من تلك المناطق، غدًا الأحد.

كما يتوقع أن تهطل الأمطار على أجزاء من مناطق القصيم، والجوف، والحدود الشمالية، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

ومن المتوقع أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 32 درجة مئوية في مكة المكرمة وجدة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 2 درجة مئوية في رفحاء.

