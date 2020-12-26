مقطع يفطر القلب.. طفلة سورية تبكي لتجمد أطرافها من البرد

2020-12-26

متابعات الخليج 365 - متابعة

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظات مؤثرة تفطر القلب لبكاء طفلة سورية؛ بسبب البرد الشديد وتجمد أطرافها من البرد.

وقالت الطفلة السورية-في المقطع الذي نشرته قناة “العربية”، عبر حسابها في “تويتر”- والتي يبدو أنها تقيم في أحد المخيمات: إنها تشعر بالبرد الشديد وتشعر بألم في أطرافها من شدة البرودة.

يذكر أن مناطق الشمال السوري تشهد موجة برد شديدة البرودة، حيث تصل درجات الحرارة إلى ما دون الصفر مع تساقط كثيف للثلوج، لاسيما في ليالي الشتاء الباردة.

