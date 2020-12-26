طريقة إضافة مولود جديد إلى حساب المواطن وشروط الإضافة

حساب المواطن هو واحد من البرامج الحكومية السعودية الذي يعمل على تقديم المساعدة المادية للمواطنين لتحسين المستوي المعيشى للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط , ولذلك معظم الأسر يرغبون فى إضافة المواليد الجدد فى حساب المواطن للاستفادة من زيادة الدعم المالي الذي سيخصصه البرنامج لهم.

شروط إضافة مولود إلى حساب المواطن:

يوجد مجموعة من الشروط التى تم فرضها والتى يجب الالتزام بها قبل إضافة المولود إلى برنامج حساب المواطن وهذه الشروط تتمثل في:

أن يتم تحديث كافة البيانات المتعلقة بالمستفيد فى الأحوال المدنية.

أن يتم تسجيل المولود فى سجل الأسرة فى الأحوال المدنية.

طريقة إضافة مولود جديد في حساب المواطن:

يُمكن برنامج حساب المواطن الأسر من إضافة المواليد الجدد ويتم ذلك من خلال إتباع عدة خطوات سهلة وبسيطة وهي:

قم بالتوجه إلى حساب المواطن.

قم بالضغط على تعبئة الطلب.

قم بالضغط على التابعين.

قم بالضغط على إضافة تابع.

قم بإضافة المولود وإدخال كافة المعلومات المطلوبة.

بعد إدخال كافة البيانات قم بالضغط على حفظ.

بعد ذلك سيتم التحقق من مدى الاستحقاق وظهور النتيجة سواء بالموافقة أو بالرفض مع ذكر سبب الرفض.

موعد إضافة المولود في حساب المواطن:

يُمكن لكافة المسجلين على برنامج حساب المواطن إضافة المواليد والتابعين طوال الوقت بسهولة وبدون أى تعثرات, ويجب الانتظار حتى يتم التحقق من مدى الاستحقاق وإعلان نتيجة الطلب سواء بالموافقة أو الرفض مع بيان سبب ذلك.