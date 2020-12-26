شكرا لقرائتكم خبر عن أمير منطقة الرياض يرعى حفل سباق الخيل السنوي على كأسي ولي العهد لجياد الإنتاج والمستورد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نيابة عن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، رعى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم، حفل سباق الخيل السنوي على كأسي ولي العهد لجياد الإنتاج والمستورد.

ولدى وصول أمير منطقة الرياض ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية، كان في استقباله الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، ورئيس مجلس الإدارة الأمير بندر بن خالد الفيصل، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورئيس الاتحاد السعودي للفروسية الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله، والأمير عبدالله بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، وأمين عام هيئة الفروسية عادل المزروع.

بعد ذلك، عزف السلام الملكي، ثم انطلق الشوط العاشر لخيل الإنتاج للفئة الأولى على كأس ولي العهد، ومسافته 2400 متر، وجائزته (900.000 ريال).

وعقب نهاية الشوط العاشر سلّم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، الكأس لخيل الإنتاج، بعد فوز الجواد «الزحزاح» بالمركز الأول لإسطبل أبناء الشريف هزاع بن شاكر العبدلي.

ثم بدأ الشوط الـ11 للخيل المستورد للفئة الأولى على كأس ولي العهد، ومسافته 2400 متر، وجائزته (900.000 ريال)، وتمكن الجواد «ماكينج ميراكلس» بالفوز بالمركز الأول لإسطبل الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز.

وهنأ أمير منطقة الرياض في تصريح صحفي الفائزين وما حققوه بكأس ولي العهد، منوها بما تحظى به هذه الرياضة من دعم واهتمام القيادة الرشيدة، ودعم مستوياتها للعالمية في كأس السعودية، معربا عن شكره للأمير بندر بن خالد الفيصل على التنظيم العالي الذي أبرز المنافسة اليوم في إنجاز مسجل.