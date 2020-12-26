شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة ولي العهد ترفع تسجيل تلقي لقاح «كورونا» 5 أضعاف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشف وزير الصحة توفيق الربيعة، أنه خلال الساعة التي تلت نشر خبر تلقي ولي العهد الجرعة الأولى من لقاح كورونا، ارتفع معدل التسجيل لتلقي اللقاح خمسة أضعاف عن الساعات السابقة، وارتفع عدد المطعمين 3 أضعاف المعدل اليومي.

ووجه الربيعة عبر «تويتر»، الشكر والامتنان للأمير محمد بن سلمان، على مبادرته المؤثرة وحرصه ومتابعته توفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين.