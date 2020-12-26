بطاقة الحج الذكية ترشد النظاميين وتمنع المخالفين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في خطوة من شأنها التسهيل على ضيوف الرحمن، أطلقت وزارة الحج والعمرة مبادرتها الخاصة بملتقى مكة الثقافي في دورته الحالية تحت عنوان «كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟»، والمتمثلة في منصة وبطاقة الحج الذكية.

وتهدف المنصة الإلكترونية إلى ربط العمليات والخدمات في قطاع الحج والعمرة، تتضمن إصدار بطائق تعريفية ذكية لكل حاج تحتوي على معلوماته الشخصية والطبية والسكنية، وتساهم البطاقة في إرشاد الحجاج لسكنهم في المشاعر والتحكم بالدخول إليه وإلى المرافق المختلفة، إضافة إلى دورها في الحد من الحج غير النظامي.

وكانت وزارة الحج والعمرة من أول المشاركين في الملتقى لهذا العام، بمبادرة «البطاقة الذكية»، التي تعد أحد نواتج مبادرات رؤية 2030، وجاء تطبيق المبادرة لتكون أنموذجا ناجحا لتطبيق التقنيات في خدمة ضيوف الرحمن.

وسوف يجري تفعيل البطاقة الذكية في موسم حج عام 1442هـ، بعد أن بدأ استخدامها خلال موسم حج 1440هـ، بتجربة نحو 50 ألف بطاقة وزعت على مجموعة من الحجاج لدراسة التجربة، وستدار عبر مركز موحد للتحكم بجميع الخدمات، وسيشارك فيه كل القطاعات التي تخدم ضيوف الرحمن، لأن منظومة الحج والعمرة نسيج متكامل تتعاون فيه جميع قطاعات المملكة الحكومية أو الخاصة، خدمة لحجاج بيت الله الحرام.

يذكر أن الجهات الحكومية تفاعلت مع حلقات نقاش «صناعة المبادرات الرقمية»، لتبادل المعارف والخبرات ومشاركة القطاعات المختلفة أفكارهم وآراءهم حول تحقيق رؤية الملتقى ورسالته وخططه التنفيذية، وذلك لتعظيم أثر الملتقى وزيادة تحقيقه لمقاييس الأداء، والمستهدفات الاستراتيجية، إذ انتهت بصياغة مقترحات مبادرات في 6 مسارات ممثلة في: الصحة، التعليم، الثقافة والإعلام، القيم والخدمات، الخدمات، الحج والعمرة.

عن بطاقة الحج الذكية: