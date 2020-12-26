7 مميزات لبرامج الاجتماعات والمؤتمرات الافتراضية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اكتسبت تطبيقات الاجتماعات الافتراضية وبرامج إقامة المؤتمرات المرئية أهمية إضافية مع ارتفاع أعداد العاملين من المنزل والموظفين عن بعد، في ظل الإجراءات الاحترازية لجائحة فيروس كورونا المستجد ، حيث تسمح تلك البرامج بإقامة عدد من الاجتماعات والمؤتمرات عبر شبكة الإنترنت بغض النظر عن بعد الأفراد بعضهم عن بعض، ويمكن لأي شخص متصل بالشبكة المشاركة في الاجتماع.

وتشتمل برامج الاجتماعات على 7 مميزات تتعلق بإدارة الأعمال الصغيرة.

المميزات الـ7:

1- بدء الاجتماع

2- مشاركة الشاشة

3- التسجيل

4- عرض الشرائح

5- المحادثات الخاصة

6- الدعم الفني

7- التكلفة

أهم البرامج والتطبيقات المتخصصة في إقامة الاجتماعات والمؤتمرات المرئية

1- Zoom

أكثر برامج الاجتماعات رواجا، ويعد خيارا رائعا للأعمال الصغيرة مع توفر باقة أساسية مجانية.

• الخصائص المميزة:

- استضافة حتى 100 مشارك في الباقة الأساسية وحتى 1000 مشارك في الباقات المدفوعة.

- حد زمني 40 دقيقة للاجتماع، ودون حد زمني في الباقات المدفوعة.

- مشاركة الشاشة.

- إنشاء غرف فرعية للنقاشات الخاصة خلال الاجتماع.

2-Skype Business

يسمح بإقامة مؤتمرات واجتماعات مرئية عبر الإنترنت. يستبدل حاليا خدمة سكايب من قبل "مايكروسوفت تيمز"، والذي يحتوي على عدد من المزايا المتشابهة. كما تتوفر نسخة مجانية من البرنامج. ما يزال سكايب متوفرا للاستخدام حتى 31 يوليو 2021.

• الخصائص المميزة:

- تسجيل المحادثات حتى 30 يوما.

- تمويه الخلفية "عبر التطبيق".

- مشاركة العروض التقديمية.

- استضافة 50 مشاركا. لا يوجد حد زمني.

3- Microsoft Teams

موجه بشكل خاص لأصحاب الأعمال، لكن مايكروسوفت أضافت باقة رابعة من برنامجها، وهي مجانية وللاستخدام الشخصي للفرق التي تعمل عبر هاتفها المتنقل بنظامي "أي او اس" و "اندرويد".

• الخصائص المميزة:

- إنشاء مجموعات من 20 شخصا.

- مشاركة الشاشة.

- يمكن تضمين المحادثات النصية على الصور والملفات الصوتية.

4- Google Hangouts

النسخة الكلاسيكية من برامج الاجتماعات التي تقدمها قوقل ما زالت متوفرة للاستخدام ولكنها غير مروجة، بل إن قوقل تشجع مستخدميها على الانتقال إلى Google Meet. وكذلك تمتلك قوقل تطبيقا على الهاتف Google Duo ، وهو موجه للمستهلك بشكل عام، ويتطلب امتلاك جميع المشاركين حسابا في التطبيق.

• الخصائص المميزة في (Hangouts)

- استضافة حتى 10 مشاركين لمستخدمي Gmail.

- يمكن استضافة حتى 150 مشاركا في المحادثات الصوتية.

• الخصائص المميزة في (Meet)

- حد زمني لا محدود حتى 30 سبتمبر، ليصبح بعد ذلك 60 دقيقة.

- استضافة حتى 100 مشارك.

- خاصية إلغاء الضجيج.

• الخصائص المميزة في (Duo)

- إمكانية تسجيل الرسائل.

- إنشاء مجموعات من 20 شخصا.

- يستخدم تشفير بين الطرفيات "E2EE"، بمعنى أن الاتصال مشفر بين طرفي الاتصال ولا يستطيع أي طرف ثالث الاطلاع عليه.

5- Cisco WebEx

برنامج لإقامة المؤتمرات المرئية المباشرة. يتميز بخصائص مهمة وتتوفر منه باقات عدة، منها باقة البدء "المجانية".

•الخصائص المميزة:

- استضافة حتى 100 مشارك في باقة "البدء"، وحتى 200 مشارك في باقة "الأعمال"، مع وجود عدد من الباقات الأخرى.

- 50 دقيقة لكل اجتماع.

- يمكن تسجيل الاجتماعات وحفظها.

- إمكانية مشاركة الشاشة.

6- Go To Meeting

برنامج مصمم خصيصا للاجتماعات المرئية عبر الشبكة، مع إمكانية إنشاء غرفة اجتماع خاصة برابط خاص.

• الخصائص المميزة:

- مشاركة شاشة سطح المكتب مع المشاركين.

- تسجيل الاجتماع وتخزينه في السحابة.

- إمكانية استضافة حتى 250 مشاركا عبر البرنامج التجريبي المجاني.

تقييم البرامج السابقة عبر موقع G2

1- Zoom – المرتبة 1. درجة الرضا: 95

2- Skype – المرتبة 2 (92)

3- Cisco WebEx – المرتبة 3 (74)

4- Go To Meeting – المرتبة 4 (72)

5- Microsoft Teams – المرتبة 5 (70)

6- Google Hangouts Meet – المرتبة 12 (23)