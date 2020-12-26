مواطنة تتأهل لمرحلة التحكيم النهائي وتُنافس أمريكيًّا في شوط "مفاريد الحمر"

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): تأهلت المواطنة رشا بشير عبدالله في شوط "المفاريد" بفئة "الحمر"، بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة لمرحلة التحكيم النهائي. تأهلت المواطنة رشا بشير عبدالله في شوط "المفاريد" بفئة "الحمر"، بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة لمرحلة التحكيم النهائي. وتضمنت أسماء المتأهلين إلى مرحلة التحكيم النهائي في فئة فرديات "مفاريد الحمر"، منافسة السيدة رشا للمواطن الأمريكي رامين لورين راشو راشو، بالإضافة إلى المواطنين جمعان تركي العتيبي وعبدالمحسن صالح الراجحي.

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