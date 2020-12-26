شكرا لمتابعة خبر عن ضبط 25 مخالفة ضريبية بـ 35 منشأة خلال جولات تفتيشية بالنماص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، ضبط 25 مخالفة ضريبية ضمن الجولات التفتيشية بـ 35 منشأة في محافطة النماص

وأوضحت الهيئة أنها ‏تواصل جهودها للتأكد من إلتزام المنشآت بتطبيق الأنظمة الضريبية، مشيرة إلى أنه تم ضبط (25) مخالفة ضريبية ضمن الجولات التفتيشية على (35) منشأة في قطاع التجزئة في محافظة النماص.

وتضمنت أنواع المخالفات عدم وجود الرقم الضريبي وعدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة ، وعدم الاحتفاظ بالفواتير الضريبية، كما تم التأكد من تحصيل ضريبة 15٪.