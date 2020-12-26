بعد حصوله على التطعيم.. مسنٌّ يصطحب زوجته لتلقي لقاح كورونا

أشاد بحفاوة الاستقبال..
تلقى مواطن سعودي لقاح كورونا، الأربعاء الماضي، إلا أنه بعد اطمئنانه، أتى بزوجته اليوم لتلقيه اللقاح.
وأشاد المواطن بحفاوة الاستقبال في مركز تطعيم اللقاح بالرياض، قائلًا: ويكأننا داخلين قاعة فرح.
وأطلقت المملكة في 17 ديسمبر الجاري، حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد؛ حيث كان وزير الصحة من أوائل الذين حصلوا على اللقاح.
وتم إعطاء الأولوية في التلقيح لثلاث فئات، وفي طليعتها الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، بالإضافة إلى من يعاني أمراضًا مزمنة، وأولئك الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في الخطوط الأمامية لمواجهة الوباء كالعاملين في القطاع الصحي.
ويتم تقديم الطلب للحصول على اللقاح المضاد لكوفيد-19 والمجاني للمواطنين والمقيمين في المملكة إلكترونيا، ليتم بعد ذلك منح المتقدم رقمًا وموعدًا.
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كانت هذه تفاصيل خبر بعد حصوله على التطعيم.. مسنٌّ يصطحب زوجته لتلقي لقاح كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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