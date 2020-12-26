ضبط 135 طنًّا من الحطب المحلي داخل مستودع بالرياض

تمكنت فرق وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالتعاون مع القوات الخاصة للأمن البيئي، من ضبط 135 طنًّا من الحطب المحلي داخل مستودع يستخدم كنقطة توزيع للحطب المحلي بأحد المواقع العشوائية خلف نادي الفروسية بالعاصمة الرياض.

يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لمنع ومكافحة الاحتطاب، والحفاظ على البيئة، وضمن حملاتها المشتركة مع القوات الخاصة للأمن البيئي، وقوات أمن الطرق لضبط مخالفي نظام المراعي والغابات القاضي بمنع قطع الأشجار، والتعليمات التي تمنع بيع الحطب المحلي أو نقله.

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ جميع الخطوات اللازمة بحق المخالفين، وتطبيق الإجراءات وفق نظام المراعي والغابات ولائحته.

وفي سياق متصل، وضمن إطار الحملة التي تقوم بها وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لمكافحة الاحتطاب؛ ضبط مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة بقعاء، بالتعاون مع شرطة المحافظة، فجر أمس، 3 سيارات محملة بالحطب المحلي لغرض البيع الذي يعد مخالفًا لنظام المراعي والغابات، والتعليمات التي تنص على منع بيعه أو نقله، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وفق نظام المراعي والغابات ولائحته.

يُذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، تتخذ عدة إجراءات لتعزيز حماية البيئات الرعوية، والبيئات الأخرى التي تنمو فيها الأشجار على امتداد جغرافي، عبر نشر فرق ميدانية رقابية تحول دون العبث بموارد الطبيعة أو الاحتطاب، كما نفذت ولا تزال تنفذ عددًا من الخطوات للحد من ظاهرة الاحتطاب.

وأسهمت تلك الحملات –بالإضافة إلى الحملات التوعوية والأنظمة التي سنتها الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية– في تنامي الوعي المجتمعي بضرورة المحافظة على البيئة، والحد من الاحتطاب، وإعادة زراعة الأشجار في بيئتها، ودعم حملة «لنجعلها خضراء» التي نفذتها الوزارة على مستوى المملكة.

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