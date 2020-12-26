متى يمكن استخراج «الهوية الوطنية»؟.. الأحوال المدنية تجيب

طالبت بإحضار جميع المتطلبات في تذكرة الموعد
كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أن استخراج بطاقة الهوية الوطنية إلزامية لمن بلغ سن الخامسة عشرة.
وقالت «الأحوال المدنية»، في إنفوجراف نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»؛ إن استخراج الهوية الوطنية يكون اختياريًّا لمن تتراوح أعمارهم بين العاشرة والخامسة عشرة بعد موافقة ولي الأمر، إلا أنه يكون إلزاميًّا لمن هم أكثر من 15 سنة.
وأشارت إلى أنه في حال إصدار بطاقة هوية وطنية لأول مرة، يلزم إحضار جميع المتطلبات في تذكرة الموعد.
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