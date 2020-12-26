72 ألف أسرة استفادت من «البناء الذاتي» حتى نوفمبر 2020

بلغ إجمالي أعداد الأسر المستفيدة من القرض العقاري المدعوم لخيار البناء الذاتي ضمن برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان، منذ بداية العام الجاري 2020 حتى نوفمبر الماضي؛ نحو 72 ألف أسرة، في إطار سعي البرنامج إلى تسهيل تملُّك المواطنين، وتمكين من يملكون أراضيَ من بناء وحداتهم السكنية وفقًا لرغباتهم.

ويأتي هذا العدد ضمن إجمالي الأسر المستفيدة من البرنامج خلال هذا العام البالغ عددها 356808 أسر استفادت من مختلف الحلول التمويلية والخيارات السكنية، بما يتجاوز الرقم المستهدف لهذا العام المحدد بـ300 ألف أسرة. وكان البرنامج أعلن في وقت سابق خدمته أكثر من مليون أسرة منذ بدايته في عام 2017 حتى الآن.

كما يوفر برنامج «سكني» خدمة التصاميم الهندسية للمستفيدين؛ حيث أتاح موقع وتطبيق «سكني» تصاميم نموذجية متعددة ومتنوعة ذات جودة عالية، وأسعارًا تنافسية مقدمة من أكثر من 10 مكاتب هندسية ذات الخبرة والكفاءة في هذا المجال، لتوفير التصاميم المميزة التي تراعي الجودة والأساليب العصرية الحديثة، وتلبي مختلف احتياجات وأذواق المواطنين الراغبين في بناء أراضيهم من مستفيدي خيار البناء الذاتي؛ وذلك في إطار التسهيل على المواطنين، وتمكينهم من الحصول على تصاميم نموذجية مبتكرة للوحدات السكنية.

ويُشترط للحصول على القرض المدعُوم للبناء الذاتي، أن يكون المواطن مستحقًّا للدعم السكني، وأن يمتلك أرضًا سكنيةً، ورخصة بناء سارية المفعول، إضافةً إلى توافر دخل ثابت يمكنه من الحصول على القرض، وعدم الحصول على دعم سكني سابق من وزارة الإسكان أو الصندوق العقاري، بهدف رفع نسبة التملُّك السكني إلى 70% بحلول 2030، حسب مستهدفات برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية المملكة 2030).

يُذكر أن برنامج «سكني» أعلن عن تجاوزه مستهدفاته لهذا العام 2020 قبل شهرين من نهاية العام بخدمة أكثر من 319 ألف أسرة سعودية حتى أكتوبر الماضي. ويسعى البرنامج إلى تمكين الأسر السعودية من امتلاك مسكنها الأول من خلال تقديم الخيارات والحلول السكنية التي تلبِّي تطلُّعاتهم وقدراتهم، وتيسير الحصول على المسكن المناسب بشكل أسرع وسعر أقل، ضمن خيارات متعددة ودفعة أولى ميسرة، سعيًا إلى رفع نسبة التملُّك إلى 70% بحلول 2030 وفقًا لأهداف برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية المملكة 2030).

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