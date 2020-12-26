أوضح مدير إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة الأستاذ حسن السويهري، أن إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة حريصة على أن يبقى المسجد الحرام مكانًا صحيًّا آمنًا خاليًا من الحشرات والأوبئة؛ حيث قامت بتكوين ما يقارب 20 فرقة لمكافحة الحشرات في المسجد الحرام وساحاته ومرافقه على مدار الساعة.

وأكد أن الفرق تستخخم أجهزة «السيزر موب» وعددها 150 جهازًا داخل المسجد الحرام والمصليات والأماكن المكشوفة، أما في المناهل وبعض المواقع المغلقة تستخدم مبيدات خاصة تم اختيارها بعناية لتناسب وضع المسجد الحرام.

واختتم السويهري تصريحه أن هذه الخدمات والجهود بإشراف وتنظيم وكالة الشؤون الفنية والخدمية، تنفيذًا لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، في توفير بيئة آمنة وصحية لمرتادي الحرمين الشريفين.

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