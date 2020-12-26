السعودية اليوم / الرئيس الموريتاني يجري اتصالاً هاتفيًا بنظيره الجزائري



نواكشوط 11 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 26 ديسمبر 2020 م واس

أجرى الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم اتصالاً هاتفيًا بنظيره الجزائري عبد المجيد تبُّون.

وأفادت الوكالة الموريتانية للأنباء اليوم، أن الرئيس غزواني هنأ، خلال الاتصال، الرئيس الجزائري بمناسبة شفائه وعودته لمزاولة مهامه.

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21:45ت م

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