السعودية اليوم / بلدية سلطان بعسير تستعيد أكثر من 150 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية



ظهران الجنوب 11 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 26 ديسمبر 2020 م واس

استعادت بلدية سلطان الفرعية التابعة لأمانة منطقة عسير اليوم, أراضي حكومية تبلغ مساحتها أكثر من 150 ألف متر مربع متعدى عليها في مخطط العيلب.

وأوضحت البلدية أن الفرق الرقابية رصدت خلال أعمالها الدورية لمراقبة الأراضي الحكومية تعديات على أراضٍ حكومية، حيث أُزيلت بمشاركة من لجنة التعديات، والجهات الأمنية، فيما طبقت الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.

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21:15ت م

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