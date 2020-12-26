

الجزائر 11 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 26 ديسمبر 2020 م واس

سجّلت الجزائر 416 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت الصحة الجزائرية إلى أنها سجلت كذلك 6 حالات وفاة بالفيروس، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 2722 حالة وفاة، فيما تماثل للتعافي 361 مريضاً ليبلغ إجمالي حالات التعافي 65505 حالات.

// انتهى //

21:09ت م

0089



الجزائر 11 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 26 ديسمبر 2020 م واسسجّلت الجزائر 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 97857 إصابة.وأشارت الصحة الجزائرية إلى أنها سجلت كذلك 6 حالات وفاة بالفيروس، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 2722 حالة وفاة، فيما تماثل للتعافي 361 مريضاً ليبلغ إجمالي حالات التعافي 65505 حالات.// انتهى //21:09ت م0089

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الجزائر تسجل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.