السعودية اليوم / لبنان تسجل 1403 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد



بيروت 11 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 26 ديسمبر 2020 م واس

سجّلت لبنان 1403 إصابات جديدة بفيروس

وأشارت الصحة اللبنانية اليوم، إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 120780، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1379 حالةً بعد تسجيل 12 حالة وفاة.

// انتهى //

20:58ت م

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بيروت 11 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 26 ديسمبر 2020 م واسسجّلت لبنان 1403 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ عدد الإصابات فيها 169472 إصابةً.وأشارت الصحة اللبنانية اليوم، إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 120780، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1379 حالةً بعد تسجيل 12 حالة وفاة.// انتهى //20:58ت م0087

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