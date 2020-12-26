السعودية اليوم/أمانة الجوف تعيد سفلتة 222 ألف م2 من الطرق خلال السعودية اليوم



سكاكا 11 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 26 ديسمبر 2020 م واس

أنهت وكالة الصيانة والتشغيل ممثلة بالإدارة العامة لصيانة الطرق بأمانة منطقة الجوف إعادة سفلتة 221600 متر مربع من الطرق خلال عام، ضمن جهودها المتواصلة وخططها لصيانة المرافق والطرق والأرصفة دوريا.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان أن الإدارة أنجزت ترقيعات للأسفلت بالطرق بمساحة 35 ألف م2، كما جرت صيانة 56 ألف م2 من الأرصفة، وإزالة 350 مطبا عشوائيا في الشوارع والطرقات. بينما شملت أعمال الدهان 13400 م2 من المرافق، و89 ألف متر طولي دهان بلدورات، و41 ألف م2 دهان أرضية (تخطيط طرق).

كما تضمنت أعمال الإدارة العامة لصيانة الطرق إصدار 1820 رخصة تمديد خدمات.

وأكد الحموان حرص الأمانة على تنفيذ أعمال الصيانة دوريا وتوفير جميع متطلبات السلامة بالطرق والشوارع، وفقا لتوجيهات سمو أمير منطقة الجوف، ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، وبمتابعة مستمرة من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان.

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20:16ت م

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