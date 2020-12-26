شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: تلقي ولي العهد للقاح كورونا يرفع معدل التسجيل 5 أضعاف والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الصحة د. توفيق الربيعة عبر تويتر أن الساعة التي تلت نشر خبر تلقي سمو ولي العهد للجرعة الأولى من لقاح كورونا، ارتفع معدل التسجيل لتلقي اللقاح خمسة أضعاف عن الساعات السابقة. وارتفع عدد المطعمين ثلاث أضعاف المعدل اليومي. وأضاف: الشكر والامتنان لسموه على مبادرته المؤثرة وحرصه ومتابعته لتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين.

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