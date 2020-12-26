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فيديو.. ماذا قالت السفيرة الأمريكية في الظهران عن تبوك والعلا؟
زارت عددًا من الوجهات السياحية بالمنطقة ومركز بن عاصي
متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك
قالت القنصل الأمريكي في الظهران السيدة نيكول مانز- بعزاوي: إن مناطق شمال المملكة تحتوي على مميزات منوعة وتراث فريد، كما تشتهر منطقة تبوك بأشجار العنب والزيتون، ويوجد بها أول سكة حديد تنقل الحجاج من وإلى المملكة.
وأضافت عن محافظة العلا أنها تعجز عن الحديث عن وصف طبيعتها ومناظرها الساحرة وتاريخها الأثري في المحافظة ومدائن صالح.
واختتمت حديثها بقولها: يا أهل الشمال شكرًا لكم على كرم الضيافة.
وزارة القنصل الأمريكي مركز بن عاصي للفروسية، حيث تم استقبالها بالقهوة العربية في بيت الشعر.
واطلعت على المتحف ومعرض الصور والقرية التراثية واطلعت على السوق الموجود بداخل المركز، والذي يحاكي سوق تبوك القديم وبيت الطين الذي يحاكي بيوت الناس قديمًا وإسطبل الخيول.
وتناولت القنصل الأمريكي وجبة العشاء التي أعدت بالطريقة التقليدية لأحد أشهر أكلات المنطقة المميزة (المنسف والجريش والمرقوق) واستمعت إلى شاعر الربابة والذي قدم “الحلم شمالية” بهذه المناسبة.
وفي ختام الزيادة سجلت كلمتها في سجل الزيارات، وأثنت على ما شاهدته من جوانب للموروث الشعبي للمنطقة ومحافظاتها وسجلت إعجابها بما احتواه المركز.
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