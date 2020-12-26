2020-12-26

وزارة العدل توضح شرطًا مهمًّا لإصدار الوكالة الإلكترونية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت وزارة العدل، اليوم السبت، أحد الشروط المهمة والرئيسية لإصدار الوكالة الإلكترونية.

ورد حساب التواصل العدلي، التابع لوزارة العدل، على استفسار حول بعض شروط الوكالة الإلكترونية.

وبينت وزارة العدل، في تغريدة عبر حساب التواصل العدلي، أنه يُشترط أن يكون الموكِّل سبق له أن أصدر وكالة من قبل كاتب عدل أو موثق مُعتمد لإصدار وكالة إلكترونية.

الجدير بالذكر أن وزارة العدل تتيح للراغبين عمل وكالة عبر بوابتها الإلكترونية، من خلال تعبئة نموذج خاص يتضمن معلومات عن الموكل والوكيل وبيانات الوكالة.

