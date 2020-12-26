الرئيس اليمني: على الحكومة الجديدة مواجهة مشروع الحوثي المدعوم إيرانيًّا

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الرئيس اليمني: على الحكومة الجديدة مواجهة مشروع الحوثي المدعوم إيرانيًّا
متابعات الخليج 365 - واس
دعا الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الحكومة الجديدة في بلاده إلى أن تستعيد طاقتها وجهدها في مواجهة مشروع الحوثي المدعوم إيرانيًا.
وقال خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة الجديدة عقب أدائهم اليمين الدستورية، اليوم في مدينة الرياض:” تدركون جميعاً أن المشروع الحوثي المدعوم إيرانيًا يشكل خطراً على كل اليمنيين بدون استثناء وهدفه نقل وتطبيق التجربة الإيرانية”.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فإن الرئيس هادي أكد رفض اليمنيين لمشروع الحوثي، مشددا على أن هذا التحدي يفرض على الحكومة الجديدة أن تستعيد طاقتها وجهدها في مواجهة هذا المشروع الذي يدمر اليمن ويقضي على مقوماته.
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