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فيديو.. وكيل الصحة يطمئن الجميع: فيروس كورونا المتحور ليس أكثر ضراوة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبدالله عسيري، أن فيروس كورونا المتحور لا يصيب بالمرض الشديد، وليس أكثر ضراوة.
وأوضح عسيري، في مقطع فيديو نشرته وزارة الصحة عبر حسابها في “تويتر”: أن فيروسات كورونا نادرًا ما تصيب الشخص مرتين، مبينًا أن الأجسام المناعية التي يطورها الجسم قادرة على منع الإصابة الثانية لفترة قد تصل إلى 5 أشهر.
وأشار إلى أن هذه الطفرات لن تغير في طريقة الفيروس وقدرته على إصابة الإنسان بالمرض الشديد، متابعا: “لا يبدو أنه أكثر ضراوة من السلالات السابقة التي ترصد في بقية فيروسات كورونا”.
يذكر أن وزارة الصحة كشفت عن حالات كورونا في السعودية بعد تسجيل (163) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (189) حالة، كما تم تسجيل 8 وفيات جديدة.
وبذلك يصل إجمالي حالات كورونا في السعودية إلى (362066) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (353,004) حالة.
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