أمير مكة يبدأ جولاته التفقدية بزيارة جدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يبدأ مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، جولاته التفقدية السنوية لمحافظات المنطقة بزيارة محافظة جدة اليوم.

ويقف أمير منطقة مكة المكرمة، خلال الجولة التي يرافقه فيها محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، على عدد من المشاريع الجاري تنفيذها بالمحافظة، ويستمع إلى شرح من مسؤولي الجهات عن سير العمل في المشاريع ونسب ومواعيد إنجازها، ثم يترأس في مقر المحافظة اجتماعا للمجلس المحلي يستعرض خلاله المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها، والاطلاع على المشاريع المستقبلية، كذلك سبل وآليات تسريع وتيرة الأعمال في المشروعات المتأخرة، كما يستمع إلى مطالب الأهالي بحضور مسؤولي الأجهزة الحكومية والقطاعات الخدمية في المنطقة.

وتهدف زيارات الأمير خالد الفيصل السنوية إلى محافظات المنطقة لتحقيق مرتكزات استراتيجية المنطقة في جانبي بناء الإنسان وتنمية المكان، بطريقة متوازنة ومتوازية، ويحرص الفيصل خلال زياراته لمحافظات المنطقة على أن يرافقه مديرو عموم الإدارات الحكومية فيها، بهدف فتح التواصل المباشر بين مسؤولي الإدارات وأهالي المحافظات.

إلى ذلك تلقى الأمير خالد الفيصل أمس، في مركز اللقاح الأول بجدة، الجرعة الأولى من لقاح كورونا «كوفيد 19»، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.