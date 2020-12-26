«كافد» يفوز بجائزة العمارة العالمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حاز جامع مركز الملك عبدالله المالي «كافد» في الرياض على جائزة العمارة العالمية عن فئة التصاميم الدينية لعام 2020 التي يمنحها متحف أثينيوم في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية لأفضل التصاميم العالمية سنويا. واختارت لجنة التحكيم جامع مركز الملك عبدالله المالي، نظرا للإبداع الهندسي في تصميمه الخالي من أي أعمدة: وشكله المستوحى من زهرة الصحراء. وتعد جائزة العمارة العالمية من أهم الجوائز في قطاع التصميم العمراني، التي تأسست عام 2004 من قبل متحف شيكاغو أثينيوم، والمركز الأوروبي للأشكال الهندسية، لتكريم أفضل المباني الحديثة من حيث التخطيط والتصاميم الهندسية وتكريم المهندسين المعماريين المبدعين في مجالهم، ومهندسي التخطيط الحضري على الصعيد العالمي. وتعد جائزة العمارة العالمية من أهم الجوائز في قطاع التصميم العمراني، التي تأسست عام 2004 من قبل متحف شيكاغو أثينيوم، والمركز الأوروبي للأشكال الهندسية، لتكريم أفضل المباني الحديثة من حيث التخطيط والتصاميم الهندسية وتكريم المهندسين المعماريين المبدعين في مجالهم، ومهندسي التخطيط الحضري على الصعيد العالمي.

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