شكرا لقرائتكم خبر رفع مباسط عشوائية مخالفة في حجز السيارات بالشرائع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمكنت الفرق الرقابية التابعة لبلدية الشرائع الفرعية بأمانة العاصمة المقدسة خلال جولاتها من رفع 20 مبسطا عشوائيا مخالفا في حجز السيارات بالشرائع، كما جرت مصادرة 107 كجم من الخضراوات والفواكه، حيث تم تسليمها لجمعية إكرام لحفظ الطعام.

وتأتي الجولات في ظل مواصلة الجهود الرقابية لبلدية الشرائع الفرعية في القضاء على المخالفات التي يرتكبها الباعة الجائلون.

وعلى نطاق بلدية العتيبية الفرعية، واصلت الفرق حملاتها الرقابية على الباعة الجائلين المخالفين ضمن نطاق البلدية، وأسفرت عن مصادرة 9 عربات خشبية مخصصة لبيع الخضار والفواكه بصورة عشوائية مخالفة، كما تم ضبط 459 كجم من الخضراوات والفواكه وتسليمها لجمعية إكرام لحفظ النعمة، بعد التأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وكانت الفرق الرقابية في بلدية جنوب مكة الفرعية ضبطت مطعما يفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية، ويتداول المواد الغذائية بطريقة غير صحية، إضافة إلى تشغيل عمالة دون شهادات صحية، وتم إغلاق المطعم وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية، إذ تم إتلاف 15 كجم من اللحوم مجهولة المصدر، و20 لترا من السلطات معدة بطريقة غير صحية.

من جهة أخرى أبرم أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص بمكتبه مذكرة تفاهم مع نائب رئيس مجلس إدارة جمعية البر لقرى جنوب مكة عبدالله الفايز، وذلك للاشتراك في البرامج التي تقدمها الجمعية بالتعاون مع الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية، ممثلة في إدارة الجمعيات والمؤسسات غير الربحية.

وأوضح المهندس القويحص أن مجلس إدارة الجمعية لا يقتصر فقط على العاملين بالجمعية، وإنما يجب أن يكون تكامليا مع جميع القطاعات الحكومية و لمؤسسات الأهلية وقطاع الجمعيات الخيرية، ومن هذا المنطلق تحرص الأمانة لبناء تعاون مشترك.

من جانبه بين وكيل أمين العاصمة المقدسة للخدمات المهندس محمد المورقي أن التعاون مع الجمعية يهدف إلى روح الانتماء للوطن والمحافظة على الممتلكات العامة، والارتقاء بالوعي الديني والثقافي والاجتماعي.