تقويم جديد حول الأطفال والاستخدام الأمثل للتكنولوجيا

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وأشار الأمين العام للمجلس الدكتور حسن البيلاوي، في بيان أمس، إلى أن التكنولوجيا الحديثة بما فيها الإنترنت أسهمت في إشباع نهم الطفل المعرفي، وساعدت في نموه اجتماعيا وإدراكيا، ومنحته فرصة حقيقية للتواصل ومشاركة الآخرين، والاستماع للرأي الأخر، مما يكسبه مجموعة من القيم والمهارات، بما فيها القدرة على الحوار وحل المشكلات واتخاذ القرارات.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر المجلس العربي للطفولة والتنمية تقويمه السنوي للعام المقبل 2021، والذي يدور موضوعه حول (أطفالنا والاستخدام الأمثل للتكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي)، وتتصدره دعوة من رئيس المجلس الأمير عبدالعزيز بن طلال بالعمل معا من أجل عالم أكثر أمنا ورحابة للطفل في كل مكان.وأشار الأمين العام للمجلس الدكتور حسن البيلاوي، في بيان أمس، إلى أن التكنولوجيا الحديثة بما فيها الإنترنت أسهمت في إشباع نهم الطفل المعرفي، وساعدت في نموه اجتماعيا وإدراكيا، ومنحته فرصة حقيقية للتواصل ومشاركة الآخرين، والاستماع للرأي الأخر، مما يكسبه مجموعة من القيم والمهارات، بما فيها القدرة على الحوار وحل المشكلات واتخاذ القرارات.

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